Суд отправил в тюрьму брянца за убийство приятеля

Суд отправил на восемь с половиной лет в колонию брянца, зарезавшего приятеля. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 62-летний житель Суражского района.

Вечером 15 октября прошлого года фигурант пил со знакомым у себя дома по улице Пограничной в деревне Николаевка. Мужчины поссорились. Хозяин жилища несколько раз ударил гостя ножом в груди и металлической тяпкой по голове. Потерпевший вышел на улицу, упал и умер.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в исправительной колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.