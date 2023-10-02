Суд отправил в тюрьму забившего до смерти приятеля брянца

Суд приговорил к шести с половиной годам колонии брянца, который забил до смерти знакомого. Об этом рассказали в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. На скамье подсудимых оказался 29-летний житель Суземского района.

По версии правоохранителей, вечером 4 июля в посёлке Кокоревка мужчина поссорился с 38-летним знакомым. Фигурант жестоко избил приятеля. От полученных травм потерпевший умер.

Суд признал мужчину виновным. Шесть с половиной лет он проведёт в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.