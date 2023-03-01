Суд озвучил приговор главврачу брянской больницы

Суд вынес решение по делу о халатности в отношении главного врача брянской больницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о халатности, повлекшей смерть шести пациентов. На скамье подсудимых оказался главный врач Брянской межрайонной больницы.

По версии следствия, в селе Глинищево главный врач больницы допустил рабочего по обслуживанию зданий до работ с кислородным оборудованием. Это не входило в трудовые обязанности сотрудника и соответствующих знаний у него не было.

Работник допустил резкое повышение давления в системе кислородоснабжения, обеспечивающей работу аппаратов искусственной вентиляции легких. В результате шесть из них сломались и пациенты погибли.

Суд приговорил главврача к 3 годам лишения свободы условно. Решение не вступило в законную силу.