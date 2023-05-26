Суд приговорил шесть брянцев к колонии за попытку контрабанды табака

Суд приговорил шесть брянцев к тюремным срокам за попытку контрабанды табака. об этом сообщили в пресс-службе Севского районного суда.

Севский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табака для кальянов. На скамье подсудимых оказались шесть жителей района.

В 2021 году гражданин Украины создал организованную группу. В неё вошли граждане Украины и России, в том числе и шесть обвиняемых. Они перевозили и хранили немаркированные табачные изделия на территории Севского района для контрабанды через российско-украинскую границу.

Подсудимые частично признали вину. Суд приговорил каждого к лишению свободы на сроки от 3 лет до 3 лет 6 месяцев, а также штрафам от 80 000 рублей до 150 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.