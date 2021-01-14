Суд продлил содержание под стражей брянскому чину ГИБДД

По версии следствия, в обмен на поблажки при сдаче экзамена кандадатм в водители полицейский вместе с коллегами, также являющимися фигурантами уголовного дела, получил две взятки по 60 тыс. рублей.

Коронавирус диагностировали у более 19 000 жителей Смоленщины По данным на 13 января в Смоленской области за минувшие сутки был подтвержден еще 158 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральныйоперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтверждено 19 097 случаев заболевания у жителей Брянской области. Справились с инфекцией и выздоровели 14 771 житель региона, в том числе за прошедшие сутки из больниц

Жителей Смоленщины ожидает похолодание Четверг текущей недели будет снежным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С ночи прогнозируются местами сильные осадки, в отдельных районах ожидается метель. Днем их интенсивность уменьшится — небольшой, местами умеренный снег. Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью -12°C…-17°C, днем -10°C… -15°C. В Смоленске: ночью -14°C…-16°C,

Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в 2020 году снизилось на 44 % В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 44% по сравнению с 2019 годом, с 25 до 14. Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки

Пенсионерка из Десногорска подозревается в покушении на убийство внука 25-летний житель Десногорска пожаловался на угрозы пенсионерки в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области. Полицейские опросили потерпевшего и установили, что молодой человек долгое время проживает со своей бабушкой и ведет аморальный образ жизни. Накануне мужчина пришел домой в пьяном состояние, между ним и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со

Еще один смолянин стал жертвой COVID-19 В регионе продолжает расти число летальный случаев, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 12 января. По официальным данным на 12 января, предоставленным федеральным оперативным штабом, в регионе с начала пандемии выявили 18 939 инфицированных коронавирусом. Суточный прирост заразившихся составил 156 человек. По выздоровлению за минувшие сутки выписали 231 смолянина. Всего справиться с коронавирусом удалось 14 518