Водитель погиб в ДТП на брянской трассе во вторник

2026, 18 ноября 10:24

Водитель погиб в ДТП на брянской трассе во вторник. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Вечером 17 ноября на 2-м километре автомобильной дороги регионального значения «Сельцо — Домашово» произошла авария. 53-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Great Wall на крутом повороте. Иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Водитель умер на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.