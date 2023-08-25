Суд ждет забившего до смерти приятеля брянца

25-летний брянец предстанет перед судом за причинение смертельных травм знакомому. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело причинении об причинении смертельных травм. В преступлении обвиняют 25-летнего жителя областного центра.

По версии следствия, 11 мая мужчина во дворе дома в Бежицком районе поссорился со знакомым. Фигурант повалил 55-летнего приятеля на землю и несколько раз ударил по голове и животу. От полученных травм потерпевший умер в больнице.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему грозит до 15 лет колонии.