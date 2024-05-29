Суд ждёт обвиняемого в убийстве матери брянца

Перед судом предстанет житель Брянска, обвиняемый в жестоком убийстве своей матери. Об этом сообщили в региональном следственном комитет.

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о причинении смертельных травм пожилой женщине. В преступлении обвиняют 46-летнего жителя областного центра.

По версии правоохранителей, вечером 26 марта пьяный мужчина в своей квартире по улице Докучаева поссорился с матерью. Фигурант сильно избил пожилую родственницу, а потом стал душить её руками. Женщина умерла на месте происшествия.

Обвиняемый ждёт суда под стражей.