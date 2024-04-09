Суд ждёт жителя брянского села, обвиняемого в убийстве приятеля

Суд ждёт жителя брянского села Вздружное, обвиняемого в убийстве приятеля из-за долга в 500 рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Навлинский районный суд рассмотрит уголовное дело об убийство и незаконном хранении оружия с боеприпасами. Приговор выслушает 63-летний житель села Вздружное.

По версии следствия, вечером 30 декабря прошлого года пьяный фигурнат взял охотничье ружье со спиленным стволом и пришел к дому односельчанина. Он требовал у приятеля вернуть ему 500 рублей долга. Разговор закончился ссорой. Фигурант дважды выстрелил в оппонента из обреза через окно. Потерпевший умер на месте.

Во время обыска в доме обвиняемого стражи порядка обнаружили незаконно хранившиеся порох и патроны. Мужчина ждёт суд под стражей.