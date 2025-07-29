Свыше 10 лет в колонии за сбыт наркотиков проведёт жительница Липецка по решению брянского суда. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков и легализацию полученным преступным путём денег. На скамье подсудимых оказалась 31-летняя жительница Липецка.

С марта 2020 года по октябрь 2023 года женщина выполняла роль наркокурьера в составе организованной группы. Вместе с гражданским супругом она оборудовала на территории Брянской, Липецкой, Калужской, Тульской, Нижегородской, Тверской и Московской областей тайники с наркотиками. Фигурантка с сообщником получили не менее 2,6 млн рублей в виде криптовалюты, которые перевели на свои банковские счета. На эти деньги они купили дорогостоящий автомобиль.

Наркокурьеров задержали сотрудники правоохранительных органов. Запрещённые вещества из незаконного оборота стражи порядка изъяли.

Суд приговорил виновную к 10 с половиной годам и оштрафовал на 400 тысяч рублей. Приобретенный на доход от преступной деятельности автомобиль был обращен в собственность государства.

Адвокат женщины обжаловал приговор, не согласившись с назначенным наказанием. Также осуждённая просила вернуть конфискованный автомобиль.

Брянский областной суд жалобы отклонил. Приговор вступил в законную силу.