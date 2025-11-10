Свыше 11 млн рублей похитили дистанционные мошенники у брянцев на прошлой неделе

Свыше 11 млн рублей похитили дистанционные мошенники у 20 брянцев в ноябре. Об этом сообщили в региональном УМВД.

с 1 по 9 ноября в полицию обратились 20 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Преступники похитили 11 621 000 рублей.

В ряде случаев злоумышленники представились сотрудниками банков. Они информировали жертв о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» счет.

Всего у шести потерпевших лжебанкиры похитили 3 006 000 рублей.