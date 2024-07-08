Такси врезалось в столб в Брянске

Два человека попали в больницу после столкновения такси с электроопорой в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На проспекте Московском в городе Брянске произошла авария. 27-летний водитель не справился с управлением RENAULT LOGAN. Легковушка задела бордюрный камень, а затем налетела на электроопору.

В больницу попали водитель с пневмотораксом и 44-летняя пассажирка с переломами рёбер.

Полиция проводит проверку.