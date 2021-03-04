Таксист избил пьяного брянца в Ульяновске

Пассажир получил тяжелую травму головы.

В Ульяновске конфликт между таксистом и пассажиром из Брянской области закончился для последнего серьезной травмой.

Как сообщает УМВД по Ульяновской области, 1 марта в полицию из больницы сообщили о пациенте, пострадавшем в ходе конфликта.

Полицейские выяснили, что пьяный 24-летний брянец вызвал такси. Прибыв в пункт назначения по проспекту Ленинского Комсомола, он отказался оплачивать проезд. Таксист один раз ударил пассажира по голове, после чего тот упал и ударился головой о заледенелый асфальт.

Таксиста – 35-летнего местного жителя – задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».