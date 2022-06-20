Пассажир, убивший таксиста в Брянске, получил 13 лет

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

20 июня Фокинский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу ранее судимого 51-летнего местного жителя. Его признали виновным в убийстве таксиста.

16 марта 2022 года на Московском проспекте пьяный пассажир в ходе ссоры нанес 43-летнему водителю два ножевых удара в грудь. Таксист умер на месте.

Обвинение в суде поддерживал прокурор Брянской области Александр Войтович (на фото). Суд приговорил пассажира к 13 годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.