В Брянске начался суд над убийцей таксиста

На скамье подсудимых оказался 51-летний пассажир.

7 июня в Брянске начался судебный процесс по уголовному делу об убийстве 43-летнего таксиста.

Первое заседание прошло в Фокинском районном суде. Перед судом предстал 51-летний пассажир.

По версии следствия, 16 марта у нежилого строения по Московскому проспекту пьяный мужчина поссорился с водителем такси и нанес ему два удара ножом в левую часть груди. Таксист погиб на месте.

Государственное обвинение поддерживает прокурор Брянской области Александр Войтович. Он изложил предъявленное обвинение, после чего началось представление доказательств стороны обвинения.