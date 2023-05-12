Телевизор не поделили два соседа брянского общежития

В отдел полиции обратился 42-летний житель Володарского района Брянска. На него напал сосед по общежитию. Он избил мужчину и унёс телевизор.

Оперативники уголовного розыска разыскали подозреваемого. Тот гостил у знакомых. Неоднократно судимый 38-летний житель Брянска рассказал, что телевизор и был целью хищения.

В присутствии подозреваемого соседка подарила бытовую технику потерпевшему. Но злоумышленник решил, что ему телевизор нужнее и, выпив для храбрости, забрал «подарок».

Телевизор вернули владельцу. Фигуранту предъявили обвинение в грабеже.