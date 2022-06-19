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Тело мужчины достали из озера в Карачеве

2022, 19 июня 13:36 Происшествия
Тело мужчины достали из озера в Карачеве
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Причины гибели устанавливаются.

Вечером 18 июня из озера в Карачеве извлекли тело мужчины. Информация о ЧП поступила в региональное ГУ МЧС в 21.30.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает ведомство.

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