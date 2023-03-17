Тело мужчины достали из озера в Климовском районе

Водолазы подняли из озера в Климовском районе тело мужчины. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Помогать и поддерживать Как в регионе организована помощь семьям участников СВО?С начала года в Смоленске на улице Пригородной заработал Центр поддержки участников СВО и членов их семей.По словам губернатора Алексея Островского, ключевая задача Центра — «оперативная и, главное, результативная отработка в режиме «одного окна» просьб и обращений членов семей участников спецоперации, а также их сопровождение в решении межведомственных

Потанцуем? Многие смоляне, в первую очередь граждане почтенного возраста, наверняка хотя бы раз посещали танцплощадки, которые в своё время были очень популярны. Здесь царила особая атмосфера — люди танцевали, знакомились, общались, слушали любимые мелодии. Подобные проекты в последние годы активно «реанимируются» в ряде регионов. Возобновят они свою работу и на Смоленщине. «Дал указание главам муниципалитетов, используя

К нам приехали артисты Об открытии новых виртуальных концертных залов, ремонте сельских ДК и закупке новых автоклубов, которые ещё называют Домами культуры на колёсах, говорили на прошлой неделе в администрации области. О планах на 2023 год по реализации в Смоленской области нацпроекта «Культура» подробно рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что на эти цели будет направлено 173 млн рублей. «Запланирован

Хорошо быть дома Как в регионе переселяют граждан из аварийного жилья? Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир на тему «Переселение из аварийного и ветхого жилья». На вопросы смолян ответил начальник департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев. — Расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья.

В Смоленской области прошли соревнования по самбо Соревнования посвятили легендарному космонавту Юрию Гагарину. В день рождения Юрия Гагарина на родине первого космонавта планеты прошли соревнования по самбо. На коврах боролись парни от 18 лет – около 100 человек из 13 регионов страны. По словам главного судьи турнира, заслуженного тренера России по самбо Александра Терешка, победители первенства претендуют на звание мастера спорта России.