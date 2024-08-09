Город32

Трактор сгорел в брянском посёлке

2024, 09 августа 13:48 Происшествия
Трактор сгорел в брянском посёлке
Источник фото

Трактор потушили спасатели в брянском посёлке Опахань. Об этом сообщили в региональном МЧС.

9 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Опахань загорелся трактор.

Спасатели на двух пожарных автоцистернах за час потушили возгорание. Огонь полностью уничтожил сельхозтехнику.

Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания устанавливают эксперты.

 

Читайте также
Брянские полицейские раскрыли кражу из дачного дома
09 августа 13:57
Брянские полицейские раскрыли кражу из дачного дома
В брянском лагере отдыхают 44 школьника из Брянки
09 августа 13:37
В брянском лагере отдыхают 44 школьника из Брянки
Полномочный представитель Президента России в Уральском ФО посетил Брянщину
09 августа 13:20
Полномочный представитель Президента России в Уральском ФО посетил Брянщину
Строители Брянщины получили награды
09 августа 12:33
Строители Брянщины получили награды

Новости регионов

07.08.2024 12:18
Люди должны жить в комфорте!
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов встретился со смолянами, которые во время недавнего приёма граждан пожаловались на неудовлетворительную работу управляющих компаний. Спикер заксобрания выехал по указанным адресам и привлёк к разбирательству жилищно-коммунальных проблем представителей УК. Вечная сырость – У нас тут и мыши, и тараканы, и комары, – сетует жительница дома №2а по улице «Нормандия-Неман»
07.08.2024 12:16
От техники до кормов и животных
Получатели социального контракта поделились историями развития собственного дела. В Кардымовском районе Смоленской области прошла встреча с многодетными семьями, которые заключили социальный контракт и сейчас успешно развивают собственное хозяйство. Эта мера государственной поддержки направлена на помощь малоимущим гражданам и повышение их доходов. Стимул для развития В феврале этого года в посёлке Кардымово под председательством спикера регионального
07.08.2024 12:15
Социальный контракт: большие плюсы большой семьи
Истории развития собственного дела. В Кардымовском районе прошла встреча с многодетными семьями, которые заключили социальный контракт и сейчас успешно развивают собственное хозяйство. Эта мера государственной поддержки направлена на помощь малоимущим гражданам и повышение их доходов. В феврале этого года в поселке Кардымово под председательством спикера регионального парламента Игоря Ляхова и депутатов облдумы состоялся «круглый стол», на котором жители муниципалитета подробно узнали о социальном контракте. Встреча
07.08.2024 11:50
Сельский врач
Как в регионе привлекают медицинские кадры на периферию. Не секрет, что в сельской местности сегодня существует определённая нехватка медицинских работников.  Но в регионе предпринимают серьёзные меры по решению этой проблемы. И проводимая работа приносит свои плоды. «Обеспечение небольших населённых пунктов медицинскими кадрами – один из наших приоритетов», – неоднократно подчёркивал губернатор Василий Анохин. Один из
07.08.2024 11:49
До Белоруссии на электричке
Белоруссия стала ближе для смолян, а добираться теперь туда — ещё комфортнее.На прошлой неделе было запущено приграничное сообщение между Смоленской и Витебской областью. «Это важное и долгожданное событие для нашего региона, которое позволит улучшить транспортное сообщение с Республикой Беларусь. Благодарен руководству Российских и Белорусских железных дорог Олегу Валентиновичу Белозёрову и Владимиру Михайловичу Морозову, генеральному директору
07.08.2024 11:48
Шайба в игре
Масштабная реконструкция Дворца спорта «Юбилейный» близится к финалу, и работы здесь почти завершены. После обновления объекта Смоленск сможет принимать ледовые сражения международного уровня. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Василий Анохин. «Хоккейная площадка теперь соответствует мировым стандартам. Для организации онлайн трансляций созданы специальные пункты, комментаторская кабинка и места для технического персонала», – рассказал губернатор. На

Актуальные темы

Общество
Туризму быть! В Брянске по Десне прошли водным походом
Политика
Брянск в фокусе «Новых людей»: Алексей Нечаев задает вектор развития партии в регионе
Происшествия
Четыре беспилотника сбили над Брянщиной ночью
Происшествия
Водитель погиб на брянской трассе
Происшествия
Двое мужчин погибли на пожаре в Почепском районе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Вкусно и технологично: «Ростелеком» оцифровал три уникальных кофейни Брянска
Вкусно и технологично: «Ростелеком» оцифровал три уникальных кофейни Брянска

«Ростелеком» подключил цифровые сервисы трем уникальным кофейням Брянска, принадлежащим местному шоколатье Павлу Потёмкину. Его компания специализируется на производстве одноименного шоколада по авторской рецептуре. Специалисты провайдера обеспечили каждое заведение интернетом и системами видеонаблюдения. Кроме того, в недавно открывшемся кафе «Толстой», расположенном на бульваре Гагарина, организовали виртуальную АТС и развернули Wi-Fi-сеть.

Погрузка на железной дороге в Брянской области увеличилась на 2% в январе-июле
Погрузка на железной дороге в Брянской области увеличилась на 2% в январе-июле

 В январе-июле 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 1,3 млн тонн, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Игорь Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации заработной платы
Игорь Маковский: принято решение о проведении дополнительной индексации заработной платы

В рамках оперативного совещания генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский объявил о дополнительной индексации заработной платы для всех сотрудников в 2024 году.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.