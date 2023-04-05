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Трехлетняя девочка сломала ногу в аварии в Брянске

2023, 05 апреля 09:55 Происшествия
Трехлетняя девочка сломала ногу в аварии в Брянске
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Трехлетняя девочка попала под машину и сломала ногу в обалстном центре. О происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошла на улице Орловской в Брянске. 42-летний водитель на Nissan Qashqai, двигаясь по дворовой территории, сбил трёхлетнюю девочку. Ребёнок внезапно выбежала на внутридворовую дорогу из-за припаркованных вдоль детской площадки машин. Мать не ожидала такого девочки и не успела её остановить.

Девочка ударилась о левое крыло проезжавшего автомобиля . С закрытым переломом ноги со смещением ребенка госпитализировали.

Полиция проводит проверку.

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