Три автомобиля столкнулись в Новозыбкове

Женщина пострадала при столкновении трёх машин Новозыбкове. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Новозыбкове накануне произошла авария. В районе дома №1 на улице Ленина 68-летняя женщина за рулём автомобиля Chery Tiggo 7 при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Volvo S80. 25-летний водитель ехал прямо. После столкновения Volvo врезался в припаркованный Volkswagen Passat.

Водитель Chery Tiggo 7 получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась. Инспекторы составили на женщину два административных материала.