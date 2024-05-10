Три беспилотника на Трубчевским районом уничтожили военные
Три беспилотника сбила система ПВО на Трубчевским районом ночью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Очередную атаку на Брянскую область пресекли военнослужащие России. Ночью 10 мая три беспилотных летательных аппарата самолетного типа заметили над Трубчевским районом. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Александр Богомаз.
Читайте также
Новости регионов
На сцене и за сценой
Как в регионе поддерживают сельские ДК. Дом культуры на селе – это больше чем место для развлечения, приятного времяпрепровождения или встреч с односельчанами. Это сердце и душа села, очаг культуры и центр притяжения жителей всех возрастов. Если в деревне или посёлке работает клуб, значит, у населённого пункта есть будущее. Именно по-этому так важно уделять этим учреждениям культуры особое внимание, ремонтировать и модернизировать их.
Приезжайте к нам в гости!
В Смоленской области продолжается планомерная работа по развитию туристического потенциала региона и привлечению к нам туристов. Очередной шаг в этом направлении был сделан в начале мая – в регионе подвели итоги первого областного грантового конкурса в сфере туризма. В финал вышли 14 проектов, на реализацию которых власти направят почти 15 млн руб. Более подробно о победителях конкурса рассказал губернатор Василий Анохин на своей страничке в соцсетях. «Половина инициатив –
И пусть горит Вечный огонь
В сквере Памяти Героев Хиславичей зажгли Вечный огонь. Раньше он горел только в памятные дни, а теперь мемориал подключён к сетевому природному газу и, значит, не потухнет. Место это святое для каждого жителя посёлка. Здесь в двух братских могилах покоятся погибшие в боях с фашистами бойцы и командиры 393‑го артиллерийского миномётного батальона, 43‑го гвардейского танкового полка и 435‑го медсанбата. Напомним, что по решению Президента России Владимира Путина
Командный состав
В Смоленске на базе филиала РАНХиГС откроют пункт оценки участников программы «Время героев» (времягероев.рф). Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Его цель – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. По состоянию на начало мая на участие в программе подано более 44 тысяч заявок из различных регионов страны. В их числе и бойцы из Смоленской
«Главное – это защита интересов человека труда»
Депутат облдумы Евгений Максименко о своих приоритетах в работе с избирателями. В апреле 2024 года исполнилось 30 лет Смоленской областной Думе. Позади период становления и взросления законодательного органа власти, когда депутатам приходилось принимать нормативно-правовую базу для обеспечения его четкой работы, создавать условия для развития региона в новых экономических реалиях, оказывать содействие органам местного самоуправления и