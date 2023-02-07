Три брянца попались на обмане с инвестициями

Три жителя Брянской области на прошлой неделе потеряли сбережения, поверив «эксперту» по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 53-летний житель Брасовского района. С мужчиной связался якобы эксперт по инвестициям и предложил выгодно вложить деньги. Он обещал быстрый доход. Потерпевший перевел на указанные счета 315 тысяч рублей. Больше эксперт на связь не вышел. Ни прибыли, ни собственных денег брянец не увидел.

В аналогичную ситуацию на минувшей неделе попали 48-летний житель Погарского района и 63-летняя жительница Дятьковского района. Они лишились 187 тысяч и 20 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку по этим фактам и решает вопрос о возбуждении уголовных дел.