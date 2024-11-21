Три человека погибли в ДТП с начинающими водителями в Брянске с начала года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В Брянске прошла операция «Молодой водитель», направленная на снижение аварийности с участием автомобилистов со стажем управления менее двух лет. За сутки инспекторы выявили 10 нарушений Правил дорожного движения начинающими водителями.

Так, четверо автомобилистов управляли машинами с неисправностями. Два человека нарушили правила тонировки. Также молодые водители не регистрировали машины, проезжали на красный свет, не соблюдали требования знаков, не пропускали пешеходов.

В областном центре с начала года произошло 13 аварий с участием начинающих водителей. В дорожно-транспортных происшествиях погибли три человека погибло, а ещё 14 получили травмы.