Три человека получили травмы в ДТП в Выгоничском районе

Три человека получили травмы при столкновении двух автомобилей в Выгоничском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на автодороге А240 «Брянск-Новозыбков-граница с республикой Беларусь» в Выгоничском районе. 59-летний водитель потерял контроль над управлением автомобиля «ВАЗ». Легковушка врезалась в Renault Logan, который стоял на перекрестке. 39-летний водитель иномарки собирался поворачивать направо.

Автомобилист из отечественной легковушки с сотрясением головного мозга, ссадинами, ушибами и вывихом тазобедренного сустава попал в больницу. Водитель иномарки получил сотрясение мозга, ушибы и ссадины. А его 41-летняя пассажирка ушибла ногу. Госпитализация им не потребовалась.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.