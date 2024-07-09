Три человека получили тяжёлые травмы в аварии на брянской трассе

Трое мужчин попали в больницу с тяжёлыми травмами после аварии на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 132 километре автодороги федерального значения «Орел-Смоленск-граница с Р.Беларусь». 25-летний водитель потерял управление автомобилем Toyota Chaser. Иномарка выехала на полосу встречного движения и врезалась в минивен Hyundai H-1.

Водитель Toyota сломал ключицу. Его 31-летний пассажир сломал позвоночник в шейном и грудном отделах. 22-летний пассажир того же автомобиля получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти. Всех троих госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.