Три человека пострадали при столкновении двух машин в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Днём на 417-м километре автомобильной дороги федерального значения М-3 в Навлинском районе произошло ДТП. 75-летняя женщина за рулём автомобиля Volkswagen Golf выехала на встречную полосу. Иномарка врезалась в Nissan Qashqai, которым управлял 54-летний мужчина.
Оба водителя и 50-летняя пассажирка Nissan получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.