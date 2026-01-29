Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Навлинском районе

2026, 29 января 14:54
Три человека пострадали при столкновении двух машин в Навлинском районе
Источник фото

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

Днём на 417-м километре автомобильной дороги федерального значения М-3 в Навлинском районе произошло ДТП.  75-летняя женщина за рулём автомобиля Volkswagen Golf выехала на встречную полосу. Иномарка врезалась в Nissan Qashqai, которым управлял 54-летний мужчина.

Оба водителя и 50-летняя пассажирка Nissan получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. 

Метки: ,

Читайте также

Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд
29 января 16:55
Дело о мошенничестве при капремонте многоэтажки в Фокино рассмотрит суд
Кражу кофе на 8000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
29 января 16:51
Кражу кофе на 8000 рублей из магазина раскрыли стражи порядка в Брянске
Юный брянский вокалист выиграл международный фестиваль
29 января 16:37
Юный брянский вокалист выиграл международный фестиваль

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14019) брянск (6768) ДТП (2665) ГИБДД (2190) прокуратура (2017) уголовное дело (1966) Александр Богомаз (1797) суд (1783) авария (1627) мчс (1476) коронавирус (1272) умвд (1021)