Три человека пострадали при столкновении двух машин в Навлинском районе

2026, 29 января 14:54

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Днём на 417-м километре автомобильной дороги федерального значения М-3 в Навлинском районе произошло ДТП. 75-летняя женщина за рулём автомобиля Volkswagen Golf выехала на встречную полосу. Иномарка врезалась в Nissan Qashqai, которым управлял 54-летний мужчина.

Оба водителя и 50-летняя пассажирка Nissan получили травмы. Пострадавших госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.