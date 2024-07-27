Три человека пострадали в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 21 км автодороги «Брянск-Новозыбков»-Погар в Почепском районе произошла авария. 49-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-21124». Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также множественные ушибы и ссадины тела. 47-летняя пассажирка травмировала голову и переломал кости, 20-летний пассажир травмировал грудную клетку и ушиб почки. Всех пострадавших госпитализировали в лечебное учреждение.