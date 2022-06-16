Три человека пострадали в аварии в Брянске

21-летний водитель Mitsubishi вылетел на встречку.

Три человека пострадали в аварии на улице Бежицкой в Брянске.

В ГИБДД рассказали, что 21-летний водитель на Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с Ford Focus и Toyota Yaris.

Водитель Mitsubishi получил ссадин, рану руки и ушиб бедра. Госпитализация ему не потребовалась. 57-летний водитель Ford Focus и 45-летняя женщина-водитель Toyota с переломами попали в больницу.

На 21-летнего автомобилиста составили протоколы за непристегнутый ремень, тонировку и отсутствие страховки.