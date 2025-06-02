Три человека пострадали в ДТП на брянской трассе

Мужчина и двое подростков пострадали в ДТП на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 1 июня на 17-м км автодороги регионального значения «Сураж – Вьюково» в Суражском районе произошла авария. 29-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21120». Легковушка съехала с дороги в кювет и врезалась в дерево.

29-летний водитель и его 17-летняя пассажирка госпитализированы в больницу. 16-летний пассажир также получил травмы, но от оказания медицинской помощи отказался и самовольно покинул медучреждение.

Инспекторы выяснили, что у водителя нет удостоверения на право управления транспортным средством. На него стражи порядка составили три административных материала.