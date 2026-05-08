Жительница Брянска отметила вековой юбилей

2026, 08 мая 12:24

Жительница Брянска отметила вековой юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

7 мая жительнице Бежицкого района города Брянска Марии Никифоровне Васиной исполнилось 100 лет. С юбилеем её поздравила глава Бежицкой районной администрации Татьяна Гращенкова.

«Столетний юбилей — это не просто дата, это веха, символ целой эпохи. Ваша жизнь – это достойный пример для подражания, пример стойкости духа, жизнелюбия и оптимизма, преданности Родине, ответственности, бескорыстной любви к Отчизне и своим землякам», — отметила Татьяна Гращенкова.

Глава районной администрации вручила Марии Васиной цветы и поздравительный адрес. Виновнице торжества он пожелала крепкого здоровья и благополучия.