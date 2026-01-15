Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Севском районе

2026, 15 января 15:38
Три человека пострадали в ДТП на трассе в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.  

Накануне вечером на 483-м км автомобильной дороги федерального значения «М-3 «Украина» в Севском районе произошла авария. 40-летний мужчина за рулём автомобилем LADA Kalina при повороте налево не пропустил «УАЗ Профи». 36-летний водитель ехал прямо.

При столкновении водитель LADA получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу. Также пострадали пассажиры автомобиля УАЗ 36 и 39 лет. После оказания медицинской помощи их отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. 

