Три человека пострадали в ДТП на трассе в Севском районе

2026, 15 января 15:38

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Севском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне вечером на 483-м км автомобильной дороги федерального значения «М-3 «Украина» в Севском районе произошла авария. 40-летний мужчина за рулём автомобилем LADA Kalina при повороте налево не пропустил «УАЗ Профи». 36-летний водитель ехал прямо.

При столкновении водитель LADA получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу. Также пострадали пассажиры автомобиля УАЗ 36 и 39 лет. После оказания медицинской помощи их отпустили домой с назначением лечения.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.