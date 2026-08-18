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ДТП

Три человека пострадали в ДТП в Брянске

2026, 18 августа 16:47
Три человека пострадали в ДТП в Брянске
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Три человека пострадали, упав с квадроцикла минувшей ночью в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД. 

 

Ночью 17 августа на дороге-дублёре проспекта Московского в Брянске произошла авария. Водитель не справился с управлением квадроцикла ATV‑1000. Транспорт наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Водитель скрылся с места дорожно‑транспортного происшествия.

23‑летний и 24‑летний пассажиры квадроцикла получили переломы и сотрясение мозга. Их госпитализировали. Позднее в больницу обратился 21-летний водитель квадроцикла. Он сломал лопатку. Парня отпустили домой с назначением лечения.

Права управления транспортными средствами у водителя нет. В момент ДТП он находился без мотошлема. Инспекторы составили на него несколько административных материалов. Также в действиях водителя квадроцикла усматриваются признаки состава преступления.

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