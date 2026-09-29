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Брянский суд отправил в колонию жительницу Москвы за обман пенсионерки

2026, 29 сентября 10:44
Брянский суд отправил в колонию жительницу Москвы за обман пенсионерки
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Брянский суд отправил в колонию жительницу Москвы за обман пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Суд Бежицкого района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказалась 50-летняя жительница Москвы. 

В мае 2026 года телефонные мошенники, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, сообщили 72-летней пенсионерке из Брянска о якобы угрозе для её банковского счёта. Чтобы «сохранить» деньги, злоумышленники убедили женщину передать сбережения для помещения на «безопасный счёт».

Роль курьера исполнила обвиняемая. Фигуранта прибыла к дому потерпевшей и получила более 2,1 млн рублей. После этого женщину задержали сотрудники полиции. Похищенные деньги правоохранители вернули пенсионерке. 

Суд отправил виновную на полтора года в колонию общего режима. Принадлежащий ей мобильный телефон был конфискован. Приговор не вступил в законную силу.

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