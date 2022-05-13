Три человека, включая ребенка, пострадали в результате урагана в Брянской области

Работы по устранению последствий стихии продолжаются.

В Брянской области ликвидируют последствия пронесшегося над регионом урагана.

12 мая в Брянске и области прошел ливень с грозой и порывами ветра до 27 метров в секунду.

По состоянию на 22.00 12 мая известно об отключении электроснабжения в 28 населенных пунктах шести муниципальных образований Брянской области с населением более 3700 человек.

Аварийно-восстановительные бригады энергетической службы восстановили электроснабжение в четырех муниципальных образованиях. Восстановительные работы продолжаются.

Также на этот момент известно о частичном повреждении кровель 15 зданий.

Всего, по подсчетам регионального ГУ МЧС, в Брянской области упали порядка 115 деревьев, повреждены 12 легковых автомобилей.

Уже поступила информация о трех пострадавших, в том числе одном ребенке.

Экстренные и оперативные службы Брянской области работают в режиме повышенной готовности.