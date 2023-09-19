Три дома повредило при обстреле в Суземке

Три дома и машины повредило при обстреле в Суземке. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Под обстрел попал брянский поселок Суземка. Люди на происшествие не пострадали.

«В результате обстрела повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль», — уточнил Александр Богомаз.

На месте происшествия работают оперативные службы.