Три фуры столкнулись под Брянском – одна перевернулась

По предварительным данным, ранен один из водителей.

Крупная авария произошла днем 22 июля в Брянском районе. Около 15.10 на 4-м километре дороги Обход Брянска столкнулись три фуры с полуприцепом.

Как сообщает областная ГИБДД, 21-летний водитель MAN с полуприцепом, двигаясь в сторону Орла, врезался в остановившийся впереди Mercedes-Benz с полуприцепом. После столкновения MAN опрокинулся.

От удара Mercedes-Benz наехал на впередистоящую Scania с полуприцепом.

Водителя MAN с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.