Три машины столкнулись на трассе в Выгоничском районе

Две женщины пострадали при столкновении трёх автомобилей на трассе в Выгоничском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Выгоничском районе на 25-м километре автомобильной дороги федерального значения А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» произошла авария. 42-летний водитель на Skoda Octavia столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Toyota Camry. Вторая иномарка врезалась в остановившийся Hyundai Solaris.

41-летняя пассажирка Skoda с переломами попала в больницу. 19-летнюю пассажирку той же машины отпустили домой после медицинского осмотра с назначением лечения.

На водителя Skoda Octavia возбудили административное расследование. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.