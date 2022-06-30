Три машины столкнулись на улице Щукина в Брянске

Женщина получила растяжение мышц шеи.

Три автомобиля столкнулись на улице Щукина в Брянске. Как рассказали в ГИБДд, 48-летний водитель Hyundai Tucson врезался во впереди идущий Chevrolet Niva. От удара иномарка въехала также в двигавшийся впереди UAZ Patriot

В ДТП пострадала 38-летняя пассажирка Chevrolet Niva. Она получила растяжение мышц шеи. После осмотра в больнице женщину отпустили домой.