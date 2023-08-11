Три машины столкнулись в Брянске
Пассажир пострадал при столкновении грузовика и двух легковушек в областном центре. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.
Около дома № 128 по улице Шолохова в Брянске прошла авария. 50-летний водитель на «МАЗе» врезался в движущийся впереди автомобиль KIA Picanto. От удара автомобиль иномарку отбросило на впереди стоящий Toyota Highlander.
48-летний пассажир KIA получил ушибы грудной клетки и ноги. Госпитализация ему не потребовалась.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии.
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