Три тонны малины без документов обнаружили брянские таможенники

Три тонны малины без документов обнаружили в фуре на границе брянские таможенники. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В контрольном пункте «Красный Камень» мобильная группа Брянской таможни остановила автомобиль. По документам водитель вёз 1,3 тонны малины. Но ягод в фуре оказалось в два раза больше.

«У водителя были оформлены документы и фитосанитарный сертификат только на половину перевозимой продукции. Безопасность и качество остальных ягод для конечного потребителя вызывает сомнения», — подчеркнул начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Виктор Толочко.

Транспортное средство и почти три тонны малины таможенники передали сотрудникам Россельхознадзора.

Фото пресс-службы Брянской таможни