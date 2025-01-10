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Брянские таможенники изготовили маскировочные сети для бойцов

2025, 10 января 18:33 Общество
Брянские таможенники изготовили маскировочные сети для бойцов
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Брянские таможенники изготовили маскировочные сети для бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

 

Брянские таможенники оказывают посильную помощь военнослужащим на СВО  и в приграничье региона. Очередной гуманитарный груз передали бойцам уже в этом году. 

Таможенники купили на собственные средства компактный разведывательный квадрокоптер с тепловизором. Сотрудники и ветераны ведомства изготовили 1500 квадратных метров маскировочных сетей и 28 зимних маскировочных халатов. Также таможенники поздравили защитников приграничья с Рождества и передали сладости.

«Надеемся, что квадрокоптер, маскировочные сети и маскхалаты помогут обеспечить защиту личного состава в приграничье. Наш долг —  помогать нашим бойцам, чтобы солдаты чувствовали поддержку», – отметил и.о. начальника Брянской таможни Дмитрий Машаров.

 

Фото: пресс-служба Брянской таможни

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