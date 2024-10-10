Брянские таможенники передали конфискованные пиломатериалы военным

Брянские таможенники передали военным 70 кубометров конфискованных у нарушителей пиломатериалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Брянские таможенники в рамках уголовных дел по факту контрабанды стратегически важных ресурсов изъяли 70 кубометров пиломатериалов. Нарушители пытались ввезти в Россию из Белоруссии лес по поддельным документам. Суд оштрафовал граждан Белоруссии на 800 тысяч рублей. Пиломатериалы были конфискованы. Их таможенники передали военнослужащим.

«Любая помощь и поддержка важны для фронта: уверен, что переданные пиломатериалы пригодятся для нужд армии», — отметил начальник Брянской таможни Сергей Санакоев.

Груз направлен в центр материально-технического обеспечения Московского военного округа для распределения.