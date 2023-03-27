Три участка дороги затоплены на Брянщине

Три участка дороги затоплены в Рогнединском и Мглинском районах Брянской обалсти. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Уровни воды на паводкоопасных реках Брянской области превышают уровни пойменных значений на 15 -121 сантиметр.

51 приусадебный и шесть садовых участков затоплены. Также под водой находятся участок грунтовой дороги к посёлку Католино Мглинского района и два участка грунтовой дороги между Барановкой и Согласием, а также к посёлку Лутовиновка в Рогнединском районе.

На ближайшие сутки спасатели прогнозируют частичное затопление 18 приусадебных и восемь садовых участков на территории Брянска, Жуковки и Трубчевска.