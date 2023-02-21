Трое брянцев похитили автомобильные колеса по ошибке

Троих брянцев подозревают в краже комплекса автомобильных колёс из чужого сарая, которую они совершили по ошибке. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратилась 27-летняя жительница посёлка Тросна Жуковского района. Из её сарая пропали четыре автомобильных колеса.

Стражи порядка быстро установили подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей посёлка и их товарищ из Брянска.

Молодые люди рассказали полицейским, что решили подшутить над своим знакомым. Они пробрались на территорию домовладения, сорвали замок на двери сарая и похитили комплект колеса. Но как оказалось, шутники перепутали участки и забрались на соседний.

Похищенное полицейские изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.