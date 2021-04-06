Трое брянцев заработали 2 млн рублей, подделывая табак для кальянов

Производство развернули в Бежицком районе областного центра.

Трое брянцев предстанут перед судом по обвинению в производстве и продаже немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Как сообщает региональная прокуратура, с декабря 2018 по декабрь 2019 года в арендованном нежилом помещении в Бежицком районе брянцы в составе организованной преступной группы производили немаркированные табачные изделия для кальянов марки Twelve.

С помощью Интернета и транспортных компаний они реализовывали поддельный табак на территории России.

За год злоумышленники извлекли доход в размере более 2 миллионов рублей.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд Брянска.