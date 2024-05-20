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Трое подростков с тяжёлыми травмами попали в больницу после ДТП в Речице

2024, 20 мая 10:06 Происшествия
Трое подростков с тяжёлыми травмами попали в больницу после ДТП в Речице
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Трое подростков с тяжёлыми травмами попали в больницу после ДТП в Речице. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

В Жуковском районе в селе Речица произошла авария. 14-летний водитель не справился с управлением питбайка BSE и выехал на на встречную полосу, где врезался в питбайк ATAKI. На нём ехали 14-летний юноша и 16-летняя девочка. 

Трое подростков с травмами головы, переломами и ушибами госпитализированы в медицинское учреждение. Полиция проводит проверки по факту аварии. 

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