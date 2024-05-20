Трое подростков с тяжёлыми травмами попали в больницу после ДТП в Речице. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Жуковском районе в селе Речица произошла авария. 14-летний водитель не справился с управлением питбайка BSE и выехал на на встречную полосу, где врезался в питбайк ATAKI. На нём ехали 14-летний юноша и 16-летняя девочка.

Трое подростков с травмами головы, переломами и ушибами госпитализированы в медицинское учреждение. Полиция проводит проверки по факту аварии.