Троих брянских подростков подозревают в хищении продуктов и алкоголя

Стражи порядка выявили пять фактов краж и возбудили уголовное дело.

В полицию областного центра о хищении дорогого алкоголя и деликатесов сообщили сотрудники супермаркета в Бежицком районе. Записи с камер зафиксировали момент преступления: трое юношей сложили товары в корзины и покинули магазин. Ущерб составил 6900 рублей.

Полицейские быстро установили подозреваемых. 17-летний местный житель и двое его 16-летних приятелей состояли на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.

По информации УМВД России по Брянской области, юноши причастны ещё к трём кражам из продуктовых магазинов города. Подозреваемые также похитили электроинструмент из строящегося дома в областном центре. Технику полицейские изъяли и вернули владельцу.

Несовершеннолетним предъявлено обвинение по пяти эпизодам по статье «Кража». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.