Трёх курьеров мошенников и дроппера задержали полицейские в Брянске

2026, 13 января 15:39

Трёх курьеров мошенников и дроппера, причастных к обману 84-летнего пенсионера, задержали полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские следователи расследуют уголовное дело о дистанционном мошенничестве. В августе прошлого года 84-летнему жителю областного центра позвонили злоумышленники. Они сообщили, что его деньги были замечены в финансировании противоправной деятельности. Под предлогом декларирования они убедили пенсионера передать курьеру 3,1 млн рублей.

Когда аферисты предприняли вторую попытку заработать на доверии мужчины, он обратился в полицию. Дальнейшие действия заявителя прошли под контролем оперативников. Стражи порядка задержали трёх жителей Ростовской области, после получения ими муляжа денег.

Кроме того, правоохранители установили личность дроппера. 18-летний житель Ижевска получил на свои счета получил часть сбережений пенсионера и перевёл их сообщникам. Два миллиона рублей задержанный вернул.

Фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве. На их имущество на сумму более 1,3 млн рублей наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.