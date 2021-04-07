У рыболовного магазина в Брянске оставили коляску с ребенком

Тревогу подняла жительница соседнего дома.

Жительница Брянска заметила на улице маленького ребенка в коляске и подняла тревогу.

По ее словам, инцидент произошел в Володарском районе Брянска. Коляска с ребенком находилась на пандусе у рыболовного магазина.

Женщина из дома напротив наблюдала за ребенком в течение 10 минут, снимая происходящее на камеру телефона.

«Может, они в магазине, но дело в том, что он совершенно тут один!» – возмущается жительница Брянска.

Мимо коляски прошли несколько человек, но никого из них ситуация не заинтересовала.

В конце концов из рыболовного магазина вышел отец ребенка. Как ни в чем не бывало, он скатил коляску с пандуса и отправился по дальнейшим делам.

«Вот дубешка! Вот это бы мамане показать этого ребенка – она б ему башку оторвала», – заключила автор видео.